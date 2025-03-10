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12:44, 10 марта 2025Россия

Раскрыто число эвакуированных с Украины жителей Курской области с начала вторжения ВСУ

С начала вторжения ВСУ с Украины эвакуированы 79 жителей Курской области
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

С начала вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область с территории соседней страны эвакуированы 79 жителей приграничных территорий. Данные об этом раскрыл временно исполняющий обязанности (врио) первого вице-губернатора Александр Чепик в ходе заседания правительства региона, видео с которого опубликовано в Telegram.

Он подчеркнул, что гражданские вывезены с территории Украины при содействии уполномоченного по правам человека при президенте России Татьяны Москальковой и Красного Креста.

Также стало известно, что жертвами атак украинских войск на регион с начала спецоперации стал 191 человек. Еще 496 пострадали.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о возвращении с Украины 33 жителей региона, в том числе детей и пожилых россиян. По информации Минздрава субъекта, девять жителей региона находились в состоянии средней тяжести.

ЖЗЛ
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