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10:11, 10 марта 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили об обманывающих подростков мошенниках

МВД России: Мошенники предлагают подросткам вывод средств с Пушкинской карты
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Мошенники обманывают подростков, предлагая им инструкции по выводу средств с Пушкинской карты. Как сообщает ТАСС, об этом граждан предупредили в МВД России.

Уточняется, что злоумышленники обещают подросткам за небольшую плату вывести деньги с Пушкинской карты. Однако в действительности предоставленные мошенниками инструкции не работают, подчеркнули в ведомстве.

«Попытка "обналичить" карту может быть расценена как мошенничество», — добавили в МВД. В ведомстве напомнили, что денежные средства на Пушкинской карте можно использовать только для оплаты билетов в театры, музеи, кино и на концерты.

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Злоумышленники нередко обманывают подростков, обещая им легкий заработок, также обратили внимание в МВД. Кроме того, мошенники могут входить в доверие к несовершеннолетним в онлайн-играх, а затем выманивать у них личные данные. Еще одним способом обмана подростков в ведомстве назвали взлом их аккаунтов в соцсетях, после которого мошенники пишут друзьям владельца аккаунта и просят у них деньги или же личные данные.

Ранее в МВД рассказали, что злоумышленники используют чат-бот в Telegram, якобы принадлежащий «Почте России». Уточнялось, что мошенники стремятся завладеть аккаунтом пользователя в Telegram.

Кроме того, в ведомстве предупредили о фейковом сайте, предлагающем сделать проверку другой страницы антивирусом. Отмечалось, что после мнимой проверки пользователю показывают кнопку «Перейти», которая ведет на потенциально опасный ресурс.

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