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12:35, 10 марта 2025Путешествия

Россияне массово устремились в Абхазию

Ostrovok: Число ранних бронирований отелей в Абхазии выросло в два раза
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: «Лента.ру»

Россияне массово устремились на отдых в Абхазию, эксперты туротрасли отмечают всплеск интереса к курортам республики. Об этом «Ленте.ру» сообщили аналитики сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Ostrovok.

По данным специалистов, число ранних бронирований гостиниц и других объектов размещения в регионе в 2025 году значительно увеличилось. Прирост в два раза по сравнению с 2024 годом фиксируется в Пицунде, Гудауте и селе Лдзаа.

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«Традиционно наибольший спрос приходится на пик летнего сезона, — говорится в сообщении. — Так, 41 процент всех бронирований туристы совершают на июль. На август приходится 32 процентов бронирований, на июнь — 27 процентов».

Более того, эксперты ожидают, что предстоящее открытие аэропорта в Сухуме и запуск новых электричек из Сочи и Сириуса значительно улучшат транспортную доступность курортной страны и будут стимулировать рост турпотока.

Ранее аналитики сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Ostrovok назвали лучшие гостиницы для отдыха в Абхазии по мнению россиян. Награды удостоились гостевой дом Santorini в Амзаре, отели Arda, Apsuana Rose, Travel, Amran, «Бунгало Коттеджи» в Гагре. В Новом Афоне в лидеры вырвались Leon Beach Hotel, Azanta, «Сулемар», а в Пицунде — «Семь гор» и Garuda Boutique Hotel.

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