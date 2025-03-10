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11:47, 10 марта 2025Спорт

Российская теннисистка оценила присутствие на ее матче Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер

Теннисистка Андреева: Присутствие Шаламе и Дженнер дало больше мотивации
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: страница «БОЛЬШЕ! | Теннис» во «ВКонтакте»

Российская теннисистка Мирра Андреева оценила присутствие актера Тимоти Шаламе и телезвезды Кайли Дженнер на матче с ее участием на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Ее интервью опубликовано на канале «Больше!» во «ВКонтакте».

Спортсменка рассказала, что единственный раз за игру посмотрела на экран и увидела Шаламе и Дженнер. «И думаю, о нет, зачем я туда посмотрела. Но на самом деле я бы сказала, что мне это дало немного больше мотивации, потому что я решила, ну, они пришли, они смотрят, значит так, Мирра, делай все, что можешь, надо выигрывать сегодня», — поделилась она впечатлениями.

Андреева отметила, что ей было приятно, что Шаламе и Дженнер посетили матч, в котором она одержала победу над датчанкой Кларой Таусон (6:3, 6:0). Россиянка добавила, что пригласила бы на свою игру актеров Райана Гослинга и Эмму Стоун, а также теннисиста Роджера Федерера.

17-летнняя Андреева — первая ракетка России. В мировом рейтинге она занимает 11-е место.

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