Российский девятиклассник хотел поджечь одноклассников и заплакал

В Пермском крае школьник хотел поджечь кабинет с одноклассниками и заплакал

В Лысьве Пермского края школьник хотел поджечь кабинет с одноклассниками, однако в последний момент передумал и заплакал. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Российский девятиклассник с 28 февраля был на больничном. 6 марта юноша пришел в школу с тяжелым портфелем. Он миновал пункт охраны по пропуску и направился в туалет.

Там подросток переоделся в спортивный костюм, надел балаклаву и достал из рюкзака зажигательную смесь. Пока он был в туалете, его заметил одиннадцатиклассник и рассказал о странном ученике социальному педагогу. Вместе они поспешили к пунктам видеонаблюдения.

Учитель на камерах заметил, что несовершеннолетний подходит к кабинету, где сидел класс с преподавателем, но в последний момент отходит от двери. Затем идет на первый этаж и начинает рыдать.

Педагог забрал мальчика к себе в кабинет, поговорил с ним и разузнал, что тот намеревался поджечь кабинет и так напугать одноклассников, но передумал. В школу прибыли полиция и другие службы. Юношу допросили и отправили в больницу для проверки психического здоровья.

У него в рюкзаке оперативники обнаружили три баллончика, три коктейля Молотова, икону, два складных ножа, зажигалку, две игрушечные машинки и ноутбук. По словам родственников подростка, он никогда не жаловался на буллинг со стороны одноклассников и хорошо учился.

Ранее сообщалось, что под Тайшетом Иркутской области подростки раздели догола мальчика с умственной отсталостью и жестоко избили.