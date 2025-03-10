Российский губернатор заявил о готовности сдать анализы из-за «мерзких слухов про наркоту»

Вологодский губернатор Филимонов заявил о готовности сдать анализы на наркотики

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил о готовности сдать анализы из-за «мерзких слухов про наркоту». Он опроверг всю информацию, распространенную о нем в медиапространстве, подробностями глава российского региона поделился в Telegram-канале.

Филимонов пояснил, что слухи о его пристрастии к наркотическим веществам появились еще до того, как он избрался губернатором.

«Источник (а он мне абсолютно понятен) этих грязных фейков не заслуживает никакого уважения и внимания», — написал вологодский глава. Филимонов подчеркнул, что готов когда угодно сдать анализы, чтобы опровергнуть порочащую информацию.

Кроме того, губернатор сообщил, что, несмотря на слухи и появление петиций за его отставку, он «не свернет и не сдаст назад».

До этого отец вологодского губернатора Юрий Филимонов в одном из интервью прокомментировал слухи о сыне и запрещенных веществах, назвав их «страшным оскорблением».

Ранее губернатор Вологодской области рассказал подписчикам о себе как о «соли земли».