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18:50, 10 марта 2025Наука и техника

Румынскую версию советской «Стрелы» заметили у ВСУ

На вооружении ВСУ заметили румынскую версию советского ЗРК «Стрела-1»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Ammar Awad / Reuters

Редкий комплекс противовоздушной обороны CA-95M, который построили в Румынии на основе советского комплекса «Стрела-1», заметили у Вооруженных сил Украины (ВСУ). На соответствующие снимки обратил внимание Telegram-канал Центра анализа стратегий и технологий.

На фотографии можно заметить боевую машину ML-A95M комплекса CA-95M. Румынская версия «Стрелы» построена на шасси плавающего бронетранспортера TAB-79. Отмечается, что в 1980-е годы для румынской армии изготовили 48 боевых машин.

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Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) CA-95M может нести до четырех ракет класса «земля — воздух» с инфракрасными головками наведения. Комплекс позволяет поражать цели на расстоянии до 3,5 километра.

В июле 2024 года командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Андрей Семенов сообщил, что самоходные ЗРК «Стрела-10» доказали свою эффективность в ходе специальной военной операции. По его словам, «Стрелы» ежедневно сбивают десятки разведывательных и ударных дронов.

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