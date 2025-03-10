СК возбудил уголовное дело после удара ВСУ по ТЦ в Курской области

СК возбудил дело о теракте после удара ВСУ по ТЦ «Добрыня» в Курской области

По факту удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по торговому центру (ТЦ) «Добрыня» в слободе Белой Курской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил Информационный центр Следственного комитета (СК) России в своем Telegram-канале.

Отмечается. что дело возбуждено по пункту «б» части 3 статьи 205 УК РФ («Террористический акт»).

«В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее врио главы Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в результате удара ВСУ по ТЦ три человека погибли, девять пострадали. В числе раненых четверо подростков 13-14 лет. Все пострадавшие находятся в Беловской ЦРБ. Им оказывается необходимая помощь.