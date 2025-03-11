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00:26, 11 марта 2025Бывший СССР

Число погибших при ударе ВСУ по ТЦ в Курской области увеличилось

Число погибших при ударе ВСУ по ТЦ в Курской области выросло до четырех человек
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Число погибших при обстреле ВСУ торгового центра «Добрыня» в Беловском районе Курской области выросло до четырех человек. Об этом заявил врио губернатора российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Погибли две женщины (1959 и 1988 года рождения), 39-летний мужчина и 18-летний юноша», — заявил он. По словам Хинштейна, это «бесчеловечное злодеяние» украинской стороны не останется без ответа.

Ранее Хинштейн сообщил, что в результате удара ВСУ по ТЦ пострадали девять человек. В числе раненых четверо подростков 13-14 лет. Все пострадавшие находятся в Беловской ЦРБ. Им оказывается необходимая помощь. По факту удара Вооруженных сил Украины по торговому центру возбуждено уголовное дело.

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