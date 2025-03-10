На загоревшемся у берегов Англии контейнеровозе везли цианистый натрий

Lloyd's List: Контейнеровоз Solong перевозил ядовитый цианистый натрий

Контейнеровоз, переживший столкновение с танкером Stena Immaculate в британских водах, доставлял ядовитый груз. Об этом сообщает судоходный журнал Lloyd's List.

Как стало известно, грузовое судно Solong перевозило опасный цианистый натрий. Химикат применяется в промышленности, в том числе в отрасли золотодобычи, где используется для получения руды. По информации издания, на борту Solong в момент происшествия находилось 15 контейнеров с химическим веществом. Кроме того, судно занималось перевозками алкоголя — объем груза на данный момент неизвестен.

Нефтяной танкер Stena Immaculate под флагом США и грузовое судно Solong под флагом Португалии столкнулись в Северном море у побережья Англии, в результате чего загорелись. Пострадало 32 человека. Была проведена спасательная операция. Обстоятельства происшествия выясняются. Специалисты измеряют уровень загрязнения окружающей среды.