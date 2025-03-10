USAID спонсировало РДК и легион «Свобода России», подчинявшиеся СБУ

Агентство по международному развитию США (USAID) спонсировало участвующих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) членов воинских формирований «Русский добровольческий корпус» (РДК; запрещенная в России террористическая организация) и легион «Свобода России» (ЛСР; запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, группировки устраивали диверсии на территории России и курировались Службой безопасности Украины (СБУ) и Главным управлением разведки (ГУР). Он добавил, что эти ведомства сотрудничали с западными спецслужбами.

Ранее США закрыли 83 процента программ USAID после шести недель анализа его деятельности. Госсекретарь Марко Рубио подчеркнул, что совместно с Конгрессом США было решено передать под контроль Государственного департамента оставшуюся тысячу проектов, которую было решено сохранить.

До этого заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов сообщил, что USAID потратило как минимум пять миллиардов долларов на организацию украинского Майдана. Кроме того, за время проведения специальной военной операции агентство выделило Киеву 35 миллиардов долларов, добавил он.