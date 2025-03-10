Стало известно о возможной тайной передаче России данных о сторонниках террористов

РИА Новости: Данные о сторонниках террористов могут отдать России под прикрытием

Данные о сторонниках запрещенных в России террористических организаций, вероятно, могут быть переданы РФ тайно от бывших участников этих организаций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в силовых кругах.

По словам источников, речь идет о сторонниках террористических группировок, которые участвуют в боях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), — это члены «Русского добровольческого корпуса» (РДК) и «Легиона "Свобода России"» (обе организации признаны террористическими и запрещены в России) . Источники РИА Новости отметили, что сейчас рассматривается наиболее вероятный вариант передачи России информации о сторонниках этих группировок тайно или под прикрытием «слива» от бывших членов этих организаций. «Такой вариант рассматривается в качестве наиболее вероятного, по аналогии со списками лиц, принимавших участие в т.н. "умном голосовании" или членов экстремистской организации "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК; включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иноагента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России)», — завили источники.

По данным РИА Новости, специалисты считают, что речь идет о россиянах, отправивших в чат-ботах Telegram анкеты для вступления в ряды этих террористических группировок и направивших так называемым кураторам информацию о себе для выполнения их указаний. Один из источников агентства напомнил, что по российскому законодательству действия этих граждан правоохранители квалифицируют как прямое участие в деятельности террористических организаций. По его словам, это влечет крайне тяжелые последствия в виде сроков лишения свободы от 10 до 20 лет.

Ранее сообщалось, что в России готовится массовая операция по розыску боевиков из украинских террористических организаций.