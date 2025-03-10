В России началась подготовка массовой операции по розыску украинских террористов

В РФ готовятся к поиску скрывающихся на территории страны украинских террористов

В России готовится массовая операция по розыску боевиков из украинских террористических организаций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

В разговоре с агентством источник привел в пример сторонников «Русского добровольческого корпуса» и «Легиона "Свобода России"» (обе организации признаны террористическими и запрещены в России). По его словам, члены этих воюющих на стороне Вооруженных сил Украины группировок устраивают диверсии непосредственно на территории РФ.

Кроме того, по мнению спикера, в ближайшее время между США и Россией может возобновиться полноценный обмен данными по вопросам антитеррора. Он предположил, что в таком случае данные сторонников террористических группировок могут передать нашей стране их же бывшие члены.

Ранее стало известно, что российские силовики столкнулись с дефицитом специального оборудования для взлома смартфонов. Такая ситуация может негативно повлиять на скорость и качество расследований.