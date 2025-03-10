Стало известно о дефиците оборудования для взлома смартфонов у российских силовиков

Российские силовики столкнулись с дефицитом специального оборудования для взлома смартфонов. Такая ситуация может негативно повлиять на скорость и качество расследований, сообщает РБК со ссылкой на ряд источников.
По их словам, проблема со спецоборудованием появилась на фоне санкций после начала конфликта на Украине.
В 2022 году из РФ ушли многие зарубежные производители — в их числе компании Cellebrite, которая разрабатывает решения для взлома iPhone и Android-смартфонов, и BelkaSoft — разработчик софта для проведения цифровой криминалистики. Пока правоохранительные органы не нашли для них качественных альтернатив.