Стало известно о дефиците оборудования для взлома смартфонов у российских силовиков

РБК: Полицейские в РФ столкнулись с дефицитом оборудования для взлома смартфонов

Российские силовики столкнулись с дефицитом специального оборудования для взлома смартфонов. Такая ситуация может негативно повлиять на скорость и качество расследований, сообщает РБК со ссылкой на ряд источников.

По их словам, проблема со спецоборудованием появилась на фоне санкций после начала конфликта на Украине.

В 2022 году из РФ ушли многие зарубежные производители — в их числе компании Cellebrite, которая разрабатывает решения для взлома iPhone и Android-смартфонов, и BelkaSoft — разработчик софта для проведения цифровой криминалистики. Пока правоохранительные органы не нашли для них качественных альтернатив.

