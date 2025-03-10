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19:53, 10 марта 2025Путешествия

Стюардесса сделала фото в мини на борту самолета и взбудоражила иностранцев

Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: @___.vivienne.___

Стюардесса венгерской бюджетной авиакомпании Wizz Air сделала фото в униформе на борту самолета и взбудоражила иностранцев. Кадры опубликованы в аккаунте @flight_attendants_lifestyle в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Сотрудница перевозчика позирует на камеру темно-синем платье мини. Свой образ девушка дополнила черными туфлями на невысоком каблуке, ярким макияжем и собранными в пучок волосами.

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Подписчики аккаунта в комментариях под фото восхитились внешностью бортпроводницы. «Красивое фото», «Симпатичная», «Вау, такая красивая», «Милая», — написали они.

Ранее стюардесса российской авиакомпании во время полета получила травму позвоночника из-за губной помады. Инцидент произошел 27 февраля на рейсе из Москвы в Махачкалу. 18-летняя бортпроводница находилась в переднем вестибюле самолета.

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