Суд начал прения по делу о попытке отравления выпускников российского военного училища

Обвиняемому в попытке отравления выпускников АВВАКУЛ запросили пожизненный срок

Южный окружной военный суд приступил к прениям по делу о попытке отравления выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков (АВВАКУЛ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

По информации суда, сегодня прокурор попросил суд назначить 34-летнему уроженцу Мелитополя Егору Семенову, обвиняемому в попытке отравить летчиков, пожизненное лишение свободы в колонии особого режима. Суд продолжит прения 18 марта в 10:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Семенов признал вину.

По данным следствия, в 2022 году Семенов получил российское гражданство, а в апреле 2023-го его завербовала украинская разведка. Он получил задание организовать расправу над выпускниками АВВАКУЛ. В качестве вознаграждения ему было обещано 400 тысяч рублей, которые Семенов не получил. Он приехал в Армавир, приобрел токсичное вещество кордиамин и добавил его в алкоголь и торт, которые 22 октября 2023 года отправил через курьера в местный ресторан на встречу выпускников училища. Попытку отравления тортом удалось сорвать благодаря бдительности одного из гостей.

