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04:52, 10 марта 2025Силовые структуры

Суд рассмотрит вопрос о снятии судимости с экс-министра Улюкаева

РИА Новости: Суд рассмотрит вопрос о снятии судимости с экс-министра Улюкаева
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress

Никулинский суд Москвы рассмотрит вопрос о снятии судимости с бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева. Об этом РИА Новости заявили в суде.

Уточняется, что заседание состоится 10 марта в 9:30.

Экс-глава Минэкономразвития был приговорен к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 130 миллионов рублей в декабре 2017 года. Его признали виновным в получении взятки в два миллиона долларов. В мае 2022 года он освободился по УДО.

Ранее Улюкаев похвалил главу Центробанка (ЦБ) Эльвиру Набиуллину за правильную стратегию работы регулятора на фоне «той ситуации, в которой они оказались», однако затруднился оценить адекватность политики Министерства финансов.

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