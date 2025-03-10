Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:27, 10 марта 2025Силовые структуры

Судебные приставы прекратили взыскание миллиардных долгов с Мавроди

РИА: Судебные приставы прекратили взыскание с Мавроди долгов на 1,6 млрд рублей
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Андрей Стенин / РИА Новости

Судебные приставы прекратили взыскание более 1,6 миллиарда рублей долгов с основателя финансовой пирамиды «МММ» Сергея Мавроди, которого не стало в 2018 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Согласно материалам, у Мавроди не оказалось какого-либо имущества или наследников, принявших его. Его наследственное дело так и не было открыто.

26 марта 2018 года у 62-летнего создателя знаменитой финансовой пирамиды, из-за которой пострадали миллионы россиян, случился сердечный приступ. Он не выжил.

Позже стало известно, что после смерти Мавроди оставил долги на более чем 1,6 миллиарда рублей. В отношении него с 2007 года по 2017 год завели более 200 исполнительных листов.

    Обсудить
    Последние новости

    В Подмосковье прогремел взрыв, начался мощный пожар. Что произошло и что известно о жертвах?

    Овечкин поздравил Дзюбу с бомбардирским рекордом России

    Пара полосок на ногте у женщины оказались признаком смертельного заболевания

    Российским регионам рекомендовали отказаться от микроквартир

    Трех расправившихся с лидером ОПГ «Ташкентские» киллеров задержали спустя 16 лет

    Актриса Екатерина Шпица показала полуголую грудь на камеру

    Стало известно об освобождении от ВСУ еще одного населенного пункта в Курской области

    В FIS отреагировали на призыв главы МОК допустить россиян

    Знаменитый кинолог назвал лучшие малоизвестные породы собак для семьи с детьми

    ВСУ перебросили бойцов «Айдара» в Курскую область

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше