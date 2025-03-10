Судебные приставы прекратили взыскание миллиардных долгов с Мавроди

РИА: Судебные приставы прекратили взыскание с Мавроди долгов на 1,6 млрд рублей

Судебные приставы прекратили взыскание более 1,6 миллиарда рублей долгов с основателя финансовой пирамиды «МММ» Сергея Мавроди, которого не стало в 2018 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Согласно материалам, у Мавроди не оказалось какого-либо имущества или наследников, принявших его. Его наследственное дело так и не было открыто.

26 марта 2018 года у 62-летнего создателя знаменитой финансовой пирамиды, из-за которой пострадали миллионы россиян, случился сердечный приступ. Он не выжил.

Позже стало известно, что после смерти Мавроди оставил долги на более чем 1,6 миллиарда рублей. В отношении него с 2007 года по 2017 год завели более 200 исполнительных листов.