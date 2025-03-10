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17:03, 10 марта 2025Путешествия

Турист попытался вывезти из Греции древнюю колонну и оказался за решеткой

Немецкий турист оказался за решеткой за попытку вывезти колонну из Греции
Алина Черненко

Фото: Hellenic Police

Немецкий турист захотел вывезти из Греции древнюю колонну и оказался за решеткой за попытку контрабанды. Об этом сообщает портал Greek Reporter.

61-летнего мужчину арестовали в порту города Патры, когда он готовился сесть на паром на своей машине, чтобы отправиться в Италию. Сотрудники порта во время проверки обнаружили в автомобиле ценный артефакт. Подлинность древнегреческой колонны подтвердил археолог. Ее точный возраст и происхождение пока не установлены.

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До суда туриста продержали в тюрьме портового управления. На заседании он заявил, что древнегреческая колонна лишь копия, которую он купил недалеко от Афинского Акрополя.

Судья приказал провести дополнительное расследование и условно-досрочно освободил мужчину с условием, что он не сможет покинуть Грецию до его завершения. Портовое управление изъяло артефакт, а также телефон и ноутбук подозреваемого для дальнейшего изучения полицией.

По данным источника, теперь немцу грозит до 12 лет тюремного заключения в соответствии с новым, более строгим законом о контрабанде культурных ценностей.

Ранее бельгийскую туристку, которая хотела вывезти из Турции три камня в чемодане, задержали на границе и обвинили в контрабанде. Экспертиза показала, что предметы находятся под защитой турецкого закона о культурных и природных ценностях.

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