У берегов Британии танкер столкнулся с контейнеровозом

У берегов Британии столкнулись танкер Stena Immaculate и контейнеровоз Solong

В Северном море у берегов Великобритании столкнулись нефтяной танкер Stena Immaculate под флагом США и контейнеровоз Solong под флагом Португалии. Об этом сообщает Sky News.

Оба судна загорелись после столкновения. По данным спасательной службы Royal National Lifeboat Institution (RNLI), на место происшествия направили четыре спасательные шлюпки.

Британская береговая охрана сообщила, что столкновение произошло у побережья графства Восточный Йоркшир в 9:48 утра (12:48 по московскому времени). На помощь направили спасательный вертолет береговой охраны из Хамберсайда, спасательные шлюпки из Скегнесса, Бридлингтона, Мейблторпа и Клиторпа, самолет береговой охраны и близлежащие суда, способные тушить пожары.

На момент столкновения 183-метровый танкер Stena Immaculate стоял на якоре, следует из данных сервиса отслеживания судов Vesselfinder. Он прибыл в порт Киллингхолм в воскресенье, 9 марта. 27 февраля танкер вышел из греческого порта Агии Теодорой. 140-метровый контейнеровоз Solong накануне вышел из шотландского порта Грейнджмут и вечером в понедельник, 10 марта, должен был прибыть в нидерландский Роттердам.

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