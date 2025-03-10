Депутат Аксаков назвал странными угрозы США ввести санкции против России

Странно, когда звучат угрозы ввести санкции, если Россия не согласится на мирные переговоры, сказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на прозвучавшее в США заявление.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Америка должна ввести новые санкции против России, если она откажется от переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Он также сообщил о намерении представить в Конгресс законопроект о введении ряда ограничений против банковского и энергетического секторов России.

«Такая политическая риторика взорвавшихся неадекватных лиц в Америке от проникшего в них состояния вседозволенности. На самом деле Россия всегда выступала за мирные переговоры, и странно, когда такие угрозы звучат. [Президент России Владимир] Путин с самого начала говорил, что за мирный диалог и за мир с Украиной, поэтому такие угрозы направлять надо другому лицу, который в силу своей неадекватности и умственной неполноценности как раз создал ситуацию для военных событий. Мы-то готовы к мирным переговорам, там одно условие: мирная нейтральная Украина без каких-либо военных скоплений, никаких угроз для России не должно быть с Украины, вот и все», — прокомментировал депутат.

Ранее стало известно, что Венгрия грозится сорвать продление персональных санкций Европейского союза (ЕС) против России, голосование по которым должно состояться в ближайшее время.

