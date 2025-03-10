В Британии рассказали об инструкциях Зеленскому перед переговорами с США

The Times: Британия консультирует Украину в преддверии переговоров с США

Великобритания консультирует украинских чиновников в преддверии переговоров с делегацией США в Саудовской Аравии. Об этом пишет газета The Times.

Согласно информации издания, советник британского премьер-министра по нацбезопасности Джонатан Пауэлл на минувших выходных приезжал на Украину и проинструктировал президента страны Владимира Зеленского о том, как представителям Киева следует себя вести во время переговоров с американской стороной.

Пауэлл также провел телефонную беседу с помощником президента США по нацбезопасности Майком Уолтцем, в ходе которой высказался за возобновление обмена разведданными между Соединенными Штатами и Украиной.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что 10 марта поедет в Саудовскую Аравию, где пройдут переговоры Киева и Вашингтона. Он также уточнил, что в состав украинской делегации войдут глава офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, глава министерства иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.