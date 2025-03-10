В Грузии заявили об отсутствии суверенитета у стран Прибалтики и Скандинавии

Мдинарадзе: Странами Прибалтики и Скандинавии управляет deep state

Страны Прибалтики и Скандинавии лишены суверенитета и управляются указкой deep state («глубинное государство»). Об этом заявил исполнительный секретарь правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе, передает Baltnews.

«Не существует никаких правительств Литвы, Эстонии или Швеции. Не существует никаких министерств иностранных дел или других ведомств этих стран. У этих стран полностью отняты суверенитет и власть. Формальные должностные лица служат не интересам своих стран, а партии глобальной войны, deep state», — заявил Мдинарадзе.

По его словам, давление на Грузию оказывается «глубинным государством», а не правительством какой-либо конкретной страны.

В январе 2025 года стало известно, что грузинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) прекратила работу из-за принятой в организации резолюции о выборах в Грузии. ПАСЕ до этого проголосовала за признание полномочий грузинской делегации с условием, что в стране пройдут новые, «подлинно демократические» парламентские выборы.