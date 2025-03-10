В Кремле ответили на вопрос о ситуации с базами России в Сирии

Песков: Россия не комментирует ситуацию вокруг своих баз в Сирии

Россия не комментирует ситуацию вокруг своих военных баз в Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«По базам мы ничего не комментируем», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Ранее стало известно, что в Сирии идут ожесточенные бои в пригороде главного порта на Средиземном море Латакии. Уточняется, что в настоящее время вооруженное столкновение происходит вокруг деревни Батанита около порта.

Как уточнил старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин, массовые расправы над христианами и алавитами (одно из течений шиитского ислама), учиненные новыми властями Сирии, могут перерасти в новую гражданскую войну. По его словам, ситуация с беспорядками в провинции Латакия и Тартус напоминает ситуацию 2014 года, когда в Сирии начались первые масштабные вооруженные столкновения.