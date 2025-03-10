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17:17, 10 марта 2025Россия

В российском регионе загорелся технический магний

В Ульяновской области загорелся технический магний
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «ЧП Ульяновск»

В Ульяновской области на открытой местности загорелся технический магний. Об этом сообщило ГУ МЧС по российскому региону в Telegram-канале.

ЧП произошло в поселке Новосельдинский под Ульяновском. На место возгорания технического магния прибыли пожарно-спасательные подразделения.

Какой-либо другой информации на данный момент нет.

В ночь на понедельник, 10 марта, стало известно о пожаре в агрокомплексе Московской области. Жертвами пожара, предварительно, стали четыре человека — их нашли при разборе конструкции загоревшегося здания. Позднее в сети появились кадры возгорания.

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