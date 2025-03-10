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00:30, 10 марта 2025Наука и техника

В США на замену GMLRS представили боевую крылатую ракету вертикального старта

Компания Mach Industries представила боевую крылатую ракету вертикального старта
Иван Потапов
Иван Потапов

Кадр: Mach Industries

Компания Mach Industries представила концепцию боевой крылатой ракеты вертикального старта, разрабатываемой в рамках экспериментальной программы Strategic Strike для армии США. Об этом сообщает журнал Aviation Week.

«Вместо того, чтобы ограничиваться минометами, буксируемыми гаубицами и другими средствами малой дальности, концепция ракеты Strategic Strike предлагает оснастить небольшие подразделения оружием, способным преодолевать расстояние до 290 километров (180 миль) — дистанцию, которая, как признали представители компании, ограничена только политикой, а не характеристиками самой ракеты с турбореактивным двигателем», — говорится в публикации.

По словам основателя калифорнийского стартапа Mach Industries Итана Торнтона, в случае массового производства создаваемая ракета обойдется заказчику гораздо дешевле, чем управляемый снаряд Guided Multiple Launch Rocket System (GMLRS), который в перспективе она должна заменить.

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В публикации отмечается, что Strategic Strike может использоваться для противодействия беспилотникам, используемым Россией в ходе специальной военной операции.

В августе 2024-го издание SpaceNews сообщило, что с 2025 года компания General Dynamics на заводе в американском штате Арканзас начнет производство твердотопливных двигателей разработки корпорации Lockheed Martin для управляемых снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) Guided Multiple Launch Rocket System (GMLRS) калибра 227 миллиметров.

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