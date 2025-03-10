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13:26, 10 марта 2025Наука и техника

В США назвали главную ошибку самолетостроения России

В 19FortyFive назвали продажу российских истребителей Су-35 Китаю ошибкой России
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Сделка по продаже истребителей Су-35 Китаю, которую заключили в 2015 году, — это главная ошибка самолетостроения России. С таким мнением выступил обозреватель американского издания 19FortyFive Крис Осборн.

Он напомнил, что в рамках соглашения на сумму 2,5 миллиарда долларов, которое в материале назвали ошибкой, Китай получил 24 самолета.

«Китай, возможно, на самом деле не был заинтересован в том, чтобы "летать" на приобретенных Су-35, а просто позаимствовал или "украл" технологии для своего растущего авиапарка. Приобретение, а затем кража большего количества иностранных технологий согласуется с широко известной тактикой модернизации [техники] Китая», — пишет автор.

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В публикации допустили, что Су-35 могли использовать для изучения современных технологий, которые применили в российском истребителе. В частности, самолет оснащен двигателями с управляемым вектором тяги, радаром «Ирбис-Э» и современным комплексом радиоэлектронной борьбы.

В феврале журнал The National Interest писал, что Су-35 поколения 4++ превосходит американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II в плане максимальной скорости. Российский самолет развивает скорость около 2,3 числа Маха.

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