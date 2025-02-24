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16:18, 24 февраля 2025Наука и техника

В США рассказали о превосходстве Су-35 над F-35

TNI: Истребитель Су-35 превосходит американский F-35 по максимальной скорости
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Пресс-служба ПАО «ОАК» / ТАСС

Российский самолет Су-35 поколения 4++ превосходит американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II по максимальной скорости. Преимущества Су-35 назвали в публикации The National Interest (TNI).

«Платформа [Су-35] оснащена двумя турбовентиляторными двигателями АЛ-41Ф-1С, которые позволяют истребителю развивать скорость, достигающую примерно 2390 километров в час (2,25 числа Маха). Эта скорость соответствует скорости F-22 Raptor и даже превосходит скорость американского F-35», — рассказывает издание из США.

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Автор подчеркнул, что Су-35 способен нести различное вооружение, включая ракеты класса «воздух-воздух» Р-27, ракеты «воздух-поверхность» Х-29 и противокорабельные Х-31А.

В ноябре 2024 года заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Михаил Бабич сообщил о начале переговоров о зарубежных поставках истребителей Су-35. Он подчеркнул, что эти самолеты продемонстрировали свою эффективность в реальном бою.

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