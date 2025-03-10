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07:06, 10 марта 2025Мир

В США связали провал ВСУ в Курской области с одним решением Трампа

Politico: Нехватка разведданных США привела к провалу ВСУ в Курской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Потеря американских разведывательных данных стала причиной провала Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом пишет Politico.

В статье утверждается, что благодаря этому у России появилось преимущество, которое помогло ей совершить прорыв в регионе. Издание предупреждает, что нехватка разведданных может негативно отразиться на боевом духе украинских военных, а также привести к значительным потерям.

Авторы материала отмечают, что уже фиксируется снижение эффективности украинской противовоздушной обороны. Так, по информации газеты, ВСУ удалось перехватить лишь половину российских ракет и беспилотников.

Ранее глава США Дональд Трамп заявил, что передача разведданных Украине практически возобновлена.

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