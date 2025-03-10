В США связали провал ВСУ в Курской области с одним решением Трампа

Politico: Нехватка разведданных США привела к провалу ВСУ в Курской области

Потеря американских разведывательных данных стала причиной провала Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом пишет Politico.

В статье утверждается, что благодаря этому у России появилось преимущество, которое помогло ей совершить прорыв в регионе. Издание предупреждает, что нехватка разведданных может негативно отразиться на боевом духе украинских военных, а также привести к значительным потерям.

Авторы материала отмечают, что уже фиксируется снижение эффективности украинской противовоздушной обороны. Так, по информации газеты, ВСУ удалось перехватить лишь половину российских ракет и беспилотников.

Ранее глава США Дональд Трамп заявил, что передача разведданных Украине практически возобновлена.