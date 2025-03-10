Ветеран «Вагнера»: Если солдаты Франции появятся в Курской области, им не выжить

Если Франция решит отправить своих солдат в Курскую область, их не ждет ничего хорошего. Об этом ветеран ЧВК «Вагнер» рассказал изданию Daily Storm.

По словам одного из вагнеровцев, ему уже приходилось сталкиваться с «лягушатниками» — так он называет французов. Это произошло еще во время штурма Артемовска (Бахмута) в Донецкой народной республике, пояснил он.

Мужчина отметил, что у Франции есть подготовленные бойцы, также он указал на их хорошую экипировку. При этом французы не смогут проявить себя из-за специфики ведения боевых действий в зоне спецоперации, отметил ветеран. «Франция в случае отправки своих лучших военных на эту войну — она их потеряет навсегда», — резюмировал он.

Ранее в России заявили о присутствии французского спецназа в Курской области. Автор Telegram-канала «Архангел спецназа» утверждает, что это стало ответом на якобы имевшее место участие северокорейских войск в боестолкновениях на территории региона.