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14:37, 10 марта 2025Россия

Висящий на дереве беспилотник нашли неподалеку от базы Черноморского флота

Висящий на дереве беспилотник нашли неподалеку от Новороссийска
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Висящий на дереве беспилотник нашли неподалеку от Новороссийска — города, в котором расположена база Черноморского флота. Об этом сообщает издание «Новая Кубань».

Летательный аппарат заметили в окрестностях Абрау-Дюрсо во время прогулки местные жители. На сделанном ими снимке видно беспилотник, выполненный по схеме «летающее крыло» и лишенный опознавательных знаков.

Позже выяснилось, что беспилотник — российский. Он оказался новой моделью, которая проходит испытания. На дереве дрон оказался после того, как его унесло ветром.

Ранее необычный беспилотник был обнаружен в Волгоградской области. Планер летательного аппарата был выкрашен в оранжевый цвет, дрон был снабжен парашютом. Неопознанный беспилотник так же, как и находка в Абрау-Дюрсо, оказался российским. Такие дроны используют для тренировки средств противовоздушной обороны.

ЖЗЛ
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