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18:31, 10 марта 2025Россия

Врач рассказал о влиянии длительного нахождения в трубе на участников операции в Судже

Токсиколог Эдигер: Участники операции «Поток» в Судже рисковали здоровьем
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Добровольческого штурмового корпуса

Участники операции по заходу в тыл украинским подразделениям в Судже рисковали здоровьем. Об этом заявил врач-патологоанатом, военный токсиколог Александр Эдигер журналистам МК.

Операция, получившая название «Поток», была реализована 8 марта. Она заключалась в длительном заходе в тыл Вооруженных сил Украины по трубе газопровода, через который ранее осуществлялась поставка углеводородов в Европу.

По словам Эдигера, российские бойцы подвергались смешанному воздействию целого ряда токсичных веществ. Несмотря на продувку трубы в ходе подготовки к операции, в ней оставался «и метан, и все углеводороды, разумеется, токсичные», пояснил эксперт.

При этом решающее воздействие на организм бойцов имела концентрация всех указанных веществ, а также время воздействия, уточнил Эдигер. «В любом случае ребятам надо будет проходить реабилитацию, детоксикацию, и надеюсь, что все будет в порядке», — резюмировал токсиколог.

На разработку операции «Поток» ушло более трех недель. В ходе подготовительных мероприятий трубу не только продули, но и создали в ней условия для относительно комфортного нахождения бойцов. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов назвал операцию исторической.

ЖЗЛ
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