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15:50, 10 марта 2025Наука и техника

Выявлена причина быстрого старения мозга

ScienceDaily: Употребление жирной пищи приводит к нарушениям работы мозга
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Даже короткое употребление жирной пищи может вызвать воспаление мозга и ухудшить память у пожилых людей. Всего три дня на жирной диете приводят к когнитивным нарушениям, причем без набора веса и других метаболических изменений, сообщает ScienceDaily.

Ученые из Университета штата Огайо изучили, как питание с высоким содержанием жира влияет на организм. Они кормили группы молодых и пожилых крыс пищей, на 60 процентов состоящей из жиров — примерно такой же процент встречается в бургерах из заведений фастфуда. Животные придерживались этого рациона либо три дня, либо три месяца.

Как и ожидалось, через три месяца у всех крыс появились проблемы с обменом веществ, воспаление в кишечнике и изменения в составе микрофлоры. Однако самое неожиданное произошло в мозге пожилых животных. Уже на третий день эксперимента у них начали ухудшаться память и когнитивные функции.

Анализ мозга показал, что жирная пища вызывает воспаление и нарушает работу нервных клеток. Память страдала сразу в двух областях: гиппокампе, отвечающем за пространственную память, и амигдале, связанной с ассоциативной памятью. Молодые крысы не столкнулись с такими проблемами — их организм лучше справлялся с воспалением.

Результаты исследования подчеркивают, насколько важно правильно питаться в зрелом возрасте. Теперь ученые планируют изучить, можно ли снизить вред жирной пищи для мозга с помощью специальных препаратов или диеты.

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