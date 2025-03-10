Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:55, 10 марта 2025Культура

Запашный резко высказался о сыне Никулина

Запашный: Максим Никулин решил отмолчаться по поводу своего отношения к СВО
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)
Эдгард Запашный

Эдгард Запашный. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Сын Юрия Никулина Максим продолжает отмалчиваться, не желая прямо выразить свою позицию о специальной военной операции (СВО). Такое мнение в беседе с «Царьградом» высказал народный артист России Эдгард Запашный.

Запашный отметил, что те, кто сейчас молчит или меняет свою позицию по этому вопросу, вскоре начнут утверждать, что всегда «были на правильной стороне». По мнению артиста, требуется изменить условия существования таких людей, полностью отстранив их от государственной поддержки. Он привел в пример Максима Никулина, который ездит в Монте-Карло для сбора средств на поддержку Украины, но все еще руководит цирком в Москве. Запашный при этом напомнил, что Луганский и Донецкий цирки продолжают функционировать, а коллектив Никулина там не выступал.

«А ты сам-то там был, в Горловке, а ты сам-то в Харцызске был, ты в детский дом хоть в один зашел? (...) Почему-то делают вид, что этого не происходит», — заявил Запашный.

Ранее артист высказался о покинувших Россию артистах и, в частности, о поведении Аллы Пугачевой. По словам генерального директора Большого Московского государственного цирка, артистка уехала в Израиль после начала СВО и регулярно позволяет себе оскорбительные высказывания в отношении российских властей и простых граждан. «Сейчас ситуация показала, кто есть кто. Кто со страной, а кто против», — отметил он.

    Обсудить
    Последние новости

    Азербайджан отказал России в экстрадиции «золотой судьи». Ее задержали в Баку на пути в Дубай

    Причины появления мушек перед глазами объяснили

    ВСУ одновременно атаковали два российских региона

    В Киеве признали риск окружения ВСУ в Курской области

    Мужчина отправился в дайвинг-тур в Малайзию и был найден в воде без признаков жизни

    В России высказались об условиях смягчения санкций США

    В Венгрии заявили о неспособности Европы финансировать украинскую армию

    В российском регионе снег скрутился в рулоны

    51-летнюю Тайру Бэнкс заподозрили в пластике со словами «больше не может улыбаться»

    Юлианна Караулова влезла в кредит ради квартиры в центре Москвы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше