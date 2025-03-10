Запашный резко высказался о сыне Никулина

Запашный: Максим Никулин решил отмолчаться по поводу своего отношения к СВО

Сын Юрия Никулина Максим продолжает отмалчиваться, не желая прямо выразить свою позицию о специальной военной операции (СВО). Такое мнение в беседе с «Царьградом» высказал народный артист России Эдгард Запашный.

Запашный отметил, что те, кто сейчас молчит или меняет свою позицию по этому вопросу, вскоре начнут утверждать, что всегда «были на правильной стороне». По мнению артиста, требуется изменить условия существования таких людей, полностью отстранив их от государственной поддержки. Он привел в пример Максима Никулина, который ездит в Монте-Карло для сбора средств на поддержку Украины, но все еще руководит цирком в Москве. Запашный при этом напомнил, что Луганский и Донецкий цирки продолжают функционировать, а коллектив Никулина там не выступал.

«А ты сам-то там был, в Горловке, а ты сам-то в Харцызске был, ты в детский дом хоть в один зашел? (...) Почему-то делают вид, что этого не происходит», — заявил Запашный.

Ранее артист высказался о покинувших Россию артистах и, в частности, о поведении Аллы Пугачевой. По словам генерального директора Большого Московского государственного цирка, артистка уехала в Израиль после начала СВО и регулярно позволяет себе оскорбительные высказывания в отношении российских властей и простых граждан. «Сейчас ситуация показала, кто есть кто. Кто со страной, а кто против», — отметил он.