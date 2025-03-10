Запашный призвал не допустить сравнения России с Иваном-дураком из-за Зеленского

Народный артист России Эдгард Запашный высказался против участия украинского президента Владимира Зеленского в переговорах по Украине. Об этом он сообщил «Царьграду».

Запашный назвал Зеленского нелегитимным лидером страны, с которым невозможно заключать сделки. «Нам же потом и будут тыкать, мол, вы подписали договор, который на сегодня не имеет юридической силы, потому что вы сами, русские дураки, его подписали с нелегитимным человеком. Они эту карту обыграют 100 процентов», — сказал он, добавив, что Россию могут попытаться выставить «Иваном-дураком», чего никак нельзя допустить.

Артист подчеркнул, что Россия поступает правильно, указывая на невозможность заключения договоренностей с действующими властями Украины, настаивая на своих условиях и не поддаваясь на уловки Запада.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что готов найти способ вести диалог с Зеленским, если у того есть подобное желание. Однако российский лидер отметил, что из-за своей нелегитимности тот не может подписывать никаких договоренностей.