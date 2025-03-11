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06:30, 11 марта 2025Наука и техника

Acer вернется на рынок смартфонов

GSM Arena: Производитель компьютеров Acer выпустит новые смартфоны 25 марта
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Rafael Henrique / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Тайваньская компания Acer запланировала возвращение на рынок смартфонов с новыми устройствами. Об этом сообщает издание GSM Arena.

Журналисты медиа заметили, что Acer чаще связывают с компьютерами и ноутбуками, но фирма производила и смартфоны. Так, некоторые из них были доступны в России. Авторы GSM Arena нашли в сети подтверждение того, что в конце марта компания выпустит два новых телефона.

Оба устройства будут относиться к недорогим аппаратам и получат процессоры MediaTek, выпущенные от 4 до 6 лет назад. Первый девайс будет иметь 6,5-дюймовый IPS-экран, 4 гигабайта оперативной и 64 гигабайта встроенной памяти, 16-мегапиксельную камеру. Также он получит аккумулятор емкостью 5000 миллиампер-часов и FM-радио.

Второй гаджет выйдет с 6,74-дюймовым IPS-дисплеем, он получит 4 гигабайта оперативной и 64 гигабайта встроенной памяти, 20-мегапиксельную камеру, батарею емкостью 5000 миллиампер-часов. Телефон будет иметь операционную систему Android 14.

Анонс аппаратов ожидается 25 марта. Специалисты медиа не уверены, что смартфоны были разработаны инженерами тайваньской компании: скорее всего, Acer приобрела телефоны у неизвестных поставщиков и договорилась о том, что будет продавать их под своим торговым именем. Так же фирма ранее поступала с телевизорами, наушниками и скутерами.

Ранее инсайдеры рассказали, что корпорация Samsung приготовилась выпустить смартфон с корпусом высокой прочностью. Ожидается, что корпус Galaxy S25 Edge будет еще и рекордно тонким.

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