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13:47, 11 марта 2025Культура

Алсу заявила о планах выступать еще четверть века

Певица Алсу заявила, что планирует получать награды еще 25 лет
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

41-летняя певица Алсу, недавно пережившая развод, заявила, что планирует получать награды за свое творчество еще 25 лет. Ее слова приводит сайт «Страсти».

Артистка отметила, что у нее еще есть место для их хранения. «Поэтому все еще впереди. Но это безумно приятно. В прошлом году я отметила юбилей — 25 лет моей творческой деятельности. Всего-то четверть века. Поэтому в ближайшие 25 лет мне предстоит заполнить остальные пустые полочки», — сказала исполнительница.

Ранее Алсу назвала себя разведенкой с прицепом. Также певица призналась, что после развода у нее началась новая жизнь: артистка старается больше времени уделять близким, работе и новым увлечениям.

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