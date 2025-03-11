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09:36, 11 марта 2025Наука и техника

В ядерных отходах нашли источник энергии

Из ядерных отходов получили энергию для питания электроники
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Специалисты Университета штата Огайо (США) предложили получать из ядерных отходов энергию для работы электроники. Результаты исследования опубликованы в журнале Optical Materials Express.

На основе сцинтилляционных кристаллов и солнечных элементов физики создали батарею, поглощающую энергию из отходов ядерного производства. Им удалось получить энергию для питания микроэлектроники — ученые верят, что проект можно будет масштабировать. Также в организации заявили, что нашли новый способ утилизации ядерных отходов.

Ученые разработали батарею размером 4 кубических сантиметра и использовали два разных радиоактивных источника — цезий-137 и кобальт-60. Результаты показали, что при использовании элемента цезий-137 аккумулятор выработал 288 нановатт, кобальта-60 — 1,5 микроватт. Последнего достаточно для питания энергией крошечного датчика.

«При наличии правильного источника питания такие устройства можно масштабировать», — заметил ведущий автор исследования, профессор Рэймонд Као. Батареи можно будет размещать вблизи источников ядерных отходов и собирать таким образом энергию.

При этом Као признал, что масштабирование новой технологии будет дорогостоящим. Однако он заметил, что подобные аккумуляторы в будущем окажутся дешевыми, а срок их работы не ограничен.

Ранее в Bloomberg рассказали, что Китай планирует к середине века внедрить технологию термоядерного синтеза для выработки чистой энергии. Также Пекин планирует увеличить производство реакторов малой мощности и расширить парк традиционных атомных станций.

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