Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:26, 4 марта 2025Наука и техника

Китай запустит «искусственное солнце» к 2050 году

Bloomberg: Китай внедряет технологию термоядерного синтеза для выработки энергии
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Stringer / Reuters

Китай планирует к середине века внедрить технологию термоядерного синтеза для выработки чистой энергии, сообщает Bloomberg.

Термоядерный синтез — это процесс, при котором легкие атомные ядра превращаются в более тяжелые, выделяя большое количество энергии. Этот механизм лежит в основе работы Солнца и других звезд. В отличие от традиционной ядерной энергетики, основанной на делении атомных ядер, термоядерная реакция не приводит к образованию радиоактивных отходов и считается практически неисчерпаемым источником энергии.

Китайская установка, которую называют «искусственным солнцем», представляет собой токамак — устройство, использующее мощные магнитные поля для удержания перегретой плазмы и поддержания термоядерных реакций. В 2023 году CNNC учредила компанию China Fusion Corp. и привлекла 240 миллионов долларов инвестиций в разработку технологии.

На данный момент лишь несколько стран, включая США, Россию и Южную Корею, добились прогресса в изучении термоядерного синтеза. Однако Китай активно наращивает научно-технические усилия, чтобы стать одним из лидеров в этой области.

Помимо исследований в сфере термоядерного синтеза, Пекин планирует увеличить производство реакторов малой мощности и расширить парк традиционных атомных станций. По данным CNNC, с 2022 года в стране ежегодно одобряется строительство около 10 новых реакторов. К 2030 году Китай может обогнать США и Францию, став крупнейшей ядерной державой мира.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Пришло время все исправить». Зеленский обратился к Трампу после перепалки в Белом доме

      Россиянам разъяснили случаи выселения из-за долгов по ЖКУ

      Помощник президента России прокомментировал новые переговоры с США

      Меган Маркл потребовала звать себя по-другому

      Заметившая странности в речи 23-летней подруги девушка спасла ей жизнь

      В российском городе жильцов дома лишили горячего водоснабжения на четыре месяца

      Маск оценил слова Зеленского о готовности к переговорам

      В России теперь можно запретить себе брать кредиты, чтобы защититься от мошенников. Какие новые схемы обмана они придумают?

      Зеленский после обращения к Трампу поговорил с премьером Британии

      Деми Мур тяжело перенесла поражение на «Оскаре»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше