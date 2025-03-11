Ермак описал переговоры Киева и Вашингтона одним эмодзи

Ермак перед вторым раундом переговоров опубликовал пост с эмодзи и двумя фото

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак описал переговоры с США в Саудовской Аравии одним эмодзи и двумя фото. Публикацией перед вторым раундом переговоров он поделился в своем Telegram-канале.

На первом фото в посте глава украинской переговорной делегации идет в направлении камеры. На другой в аналогичном месте в сторону оператора идет уже глава американской делегации госсекретарь Марко Рубио.

Этот пост сопровождается эмодзи в виде рукопожатия. Других подробностей Ермак не привел.

11 марта в Саудовской Аравии начались двусторонние переговоры Украины и США. Они проходят без президентов двух стран Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Это первая официальная встреча представителей Киева и Вашингтона после скандальной перепалки лидеров двух стран в Белом доме.