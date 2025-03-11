Финансист рассказала о воровстве средств из-за оплаты смартфоном

Финансист Валишвили: Из-за оплаты смартфоном по NFC есть риск утери денег с карт

Задействованная при оплате смартфоном NFC-технология несет риск кражи денег с банковских карт владельца. Об этом рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили в беседе с агентством «Прайм».

По словам специалиста, злоумышленники звонят жертвам под видом сотрудника банка, который настаивает на установке нового банковского приложений из-за того, что старое заблокировано из-за санкций.

После пользователю приходит сообщение, в котором находится ссылка на скачивание файла. Однако программа является вредоносным ПО, отметила она.

Затем мошенники просят активировать мобильный банк, приложив карту к задней панели смартфона с NFC-модулем. В этот момент «липовое» приложение делает виртуальную копию карты. С ее помощью хакеры снимают в банке чужие деньги, подчеркнула Валишвили.

Ранее стало известно, что мошенники, притворяясь сотрудниками деканата, начали звонить студентам и красть их аккаунты на портале «Госуслуги».