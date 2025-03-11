Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
03:57, 11 марта 2025Наука и техника

Финансист рассказала о воровстве средств из-за оплаты смартфоном

Финансист Валишвили: Из-за оплаты смартфоном по NFC есть риск утери денег с карт
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Задействованная при оплате смартфоном NFC-технология несет риск кражи денег с банковских карт владельца. Об этом рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили в беседе с агентством «Прайм».

По словам специалиста, злоумышленники звонят жертвам под видом сотрудника банка, который настаивает на установке нового банковского приложений из-за того, что старое заблокировано из-за санкций.

После пользователю приходит сообщение, в котором находится ссылка на скачивание файла. Однако программа является вредоносным ПО, отметила она.

Затем мошенники просят активировать мобильный банк, приложив карту к задней панели смартфона с NFC-модулем. В этот момент «липовое» приложение делает виртуальную копию карты. С ее помощью хакеры снимают в банке чужие деньги, подчеркнула Валишвили.

Ранее стало известно, что мошенники, притворяясь сотрудниками деканата, начали звонить студентам и красть их аккаунты на портале «Госуслуги».

    Обсудить
    Последние новости

    Нефтяной танкер и грузовое судно Solong столкнулись у побережья Британии. Контейнеровоз перевозил ядовитый цианистый натрий

    В Подмосковье ликвидировали шесть БПЛА

    Определен возраст загадочного ребенка с чертами неандертальцев

    Над российским городом прогремели десять взрывов

    Белла Торн вышла в свет в облегающем наряде без бюстгальтера

    Наблюдавший за смертной казнью журналист описал навсегда запомнившуюся ему деталь

    В США заявили об отсутствии рычагов давления на Россию

    Финансист рассказала о воровстве средств из-за оплаты смартфоном

    Депутат Европарламента допустил смену власти на Украине

    Стало известно о будущей встрече спецпосланника Трампа и Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше