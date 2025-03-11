Генсек ОБСЕ посетил место атаки ВСУ в Подмосковье

Генсек ОБСЕ Синирлиоглу посетил место атаки ВСУ в Видном

Делегация организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) во главе с генеральным секретарем Феридуном Синирлиоглу посетила последствия атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подмосковном городе Видном. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что делегация посетила западную часть города, где изучали последствия удара по одному из жилых домов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова написала, что массированная атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ на Москву связана с визитом в столицу генсека ОБСЕ Синирлиоглу. Дипломат отметила, что спонсоры украинского президента Владимира Зеленского низвели ОБСЕ до уровня «говорильни», которая больше не отвечает за обеспечение безопасности на континенте.