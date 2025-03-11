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08:53, 11 марта 2025Мир

Захарова назвала причину атаки БПЛА на Москву

Захарова: Атака БПЛА на Москву связана с визитом генсека ОБСЕ Синирлиоглу
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Валерия Калугина / ТАСС

Массированная атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву связана с визитом в столицу генсека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуна Синирлиоглу. Такое предположение сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем официальном Telegram-канале.

«Уже не первый раз визит в Москву высокопоставленной зарубежной делегации сопровождается атакой ВСУшных дронов. Вот и сегодня ночью киевский режим направил беспилотники на столицу, когда ее посещает генсек ОБСЕ», — написала она.

Представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что спонсоры украинского лидера Владимира Зеленского низвели ОБСЕ до уровня «говорильни». Дипломат при этом подчеркнула, что первоначальный смысл организации заключался в обеспечении безопасности и сотрудничества в Европе.

Ранее в ОБСЕ ответили на обвинение в работе в пользу ВСУ. В организации уточнили, что миссия ОБСЕ занималась в зоне конфликта «объективным и прозрачным освещением ситуации в сфере безопасности на Украине».

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