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11:17, 5 марта 2025Мир

В ОБСЕ ответили на обвинение в работе в пользу ВСУ

В ОБСЕ отвергли обвинения в работе в пользу ВСУ
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Обвинения наблюдателей из миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Донбассе в передаче Вооруженным силам Украины (ВСУ) сведений о позициях формирований Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) беспочвенны. Об этом РИА Новости заявил представитель организации.

«Миссия поддерживала регулярный контакт со сторонами при выполнении своих обязанностей, однако утверждения о ненадлежащем обмене информацией не имеют оснований», — указал представитель, отметив что миссия ОБСЕ занималась в зоне конфликта «объективным и прозрачным освещением ситуации в сфере безопасности на Украине».

Ранее бывший посол Греции на Украине Василиос Борновас заявил, что наблюдатели из миссии ОБСЕ, работавшей в Донбассе, передавали ВСУ секретные данные, которые касались расположения вооруженных формирований ЛНР и ДНР. По его мнению, украинская сторона не была заинтересована в спокойном решении вопроса, касающегося использования русского языка на Украине.

Среди проблем, которые привели к кризису в стране, экс-посол отметил, в частности, невключение русского населения в законопроект о коренном населении, постоянное присутствие западных сил на территории страны и соглашение о создании баз НАТО на Украине.

«Поскольку эти позиции немедленно обстреливались украинским огнем, было очевидно, что отчеты наблюдателей сначала передавались украинским спецслужбам», — рассказал Борновас.

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