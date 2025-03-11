Генсек ОБСЕ прокомментировал удары ВСУ по Подмосковью

Синирлиоглу не стал прямо отвечать на вопрос, будет ли ОБСЕ осуждать атаку ВСУ

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридун Синирлиоглу не стал прямо отвечать на вопрос о том, будет ли организация осуждать атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Подмосковью и другим районам страны. Об этом генсек заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым. Трансляция ведется на RuTube.

«Война принесла много страданий. Я был в Киеве и видел такие же последствия ударов. Надеюсь, что очень скоро война закончится и мы больше не будем свидетелями таких происшествий», — сказал он.

Ранее делегация ОБСЕ во главе с Синирлиоглу прибыли на место атаки ВСУ в Видном. Представители организации посетили западную часть города, где изучали последствия удара по одному из жилых домов.