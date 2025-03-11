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14:16, 11 марта 2025Мир

Генсек ОБСЕ прокомментировал удары ВСУ по Подмосковью

Синирлиоглу не стал прямо отвечать на вопрос, будет ли ОБСЕ осуждать атаку ВСУ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Феридун Синирлиоглу

Феридун Синирлиоглу. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридун Синирлиоглу не стал прямо отвечать на вопрос о том, будет ли организация осуждать атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Подмосковью и другим районам страны. Об этом генсек заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым. Трансляция ведется на RuTube.

«Война принесла много страданий. Я был в Киеве и видел такие же последствия ударов. Надеюсь, что очень скоро война закончится и мы больше не будем свидетелями таких происшествий», — сказал он.

Ранее делегация ОБСЕ во главе с Синирлиоглу прибыли на место атаки ВСУ в Видном. Представители организации посетили западную часть города, где изучали последствия удара по одному из жилых домов.

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