Глава округа в Подмосковье раскрыл последствия ночной атаки ВСУ на жилые дома

Глава Ленинского округа Каторов: Четыре квартиры повреждены при атаке ВСУ

Глава Ленинского городского округа в Подмосковье Станислав Каторов в своем Telegram раскрыл последствия ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на жилые дома. По его данным, повреждения получили четыре квартиры.

Как уточнил чиновник, удары украинских беспилотников пришлись по квартирам, расположенным в одном многоквартирном доме на 21-м и 22-м этаже.

Трое жильцов получили ранения. Среди них — мальчик 2007 года рождения. Его доставили в больницу с резаными ранами рук.

«Жизни [ребенка] ничто не угрожает. Остальные отказались от госпитализации», — пояснил Каторов.

В ночь на вторник, 11 марта, Россия подверглась массированной атаке украинских беспилотников с начала специальной военной операции. Речь идет о 337 дронах, запущенных ВСУ, 91 из которых сбили над территорией Московской области. Ранее глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева сообщила, что троих мужчин не удалось спасти.

