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21:31, 11 марта 2025Интернет и СМИ

Названа угроза для переговоров США и Украины

DM: Присутствие Ермака на переговорах США и Украины обострит отношения стран
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Андрей Ермак

Андрей Ермак. Фото: Reuters

Присутствие руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака на переговорах с США в Саудовской Аравии может создать проблемы в диалоге. Об этом написало издание The Daily Mail.

По мнению аналитиков, присутствие Ермака на переговорах в городе Джидда обострит напряженность в решающий момент. Эксперты утверждают, что его участие в диалоге может «перечеркнуть шансы Киева заключить выгодное мирное соглашение».

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Специалисты объясняют, что эти риски объясняются возможной неприязнью президента США Дональда Трампа к Зеленскому и его помощникам.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц оценил ход переговоров с Украиной в городе Джидда в Саудовской Аравии. Госсекретарь США Марко Рубио и Уолтц прошли по вестибюлю отеля Ritz-Carlton в Джидде, где проходит встреча между американской и украинской делегациями. На вопрос о том, как прошла встреча, Уолтц ответил, что они «приближаются к цели».

27 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась решать украинский кризис мирным способом. При этом российская сторона настаивает на урегулировании конфликта путем устранения причин его возникновения и достижения такого соглашения, которое окончательно положило бы конец боевым действиям.

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