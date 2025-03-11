В российском городе под двумя автомобилями проломился асфальт

В Хабаровске под весом автобуса и легковушки проломился асфальт

В Хабаровске под весом автобуса и легкового автомобиля проломился асфальт. Об этом сообщает Telegram-канал «Хабарейро».

Инцидент произошел на улице Ворошилова в районе остановки «Индустриальный поселок». Покрытие проезжей части не выдержало вблизи нового жилого комплекса — накануне, по словам местных жителей, на этом участке велись строительные работы. Автобус, угодив колесом в яму, не может сдвинуться с места. Образовавшаяся траншея растянулась поперек всей дороги — объехать ее не представляется возможным. Движение заблокировано.

В течение декабря прошлого года в другом российском городе, Воронеже, под землю провалилось пять машин. Один из пострадавших автомобилей оказался в земляном плену в гараже — грунтовку размыло из-за прорыва на теплосетях. В других случаях причиной аварий становились сильные осадки и забывчивость коммунальщиков.

Аналогичная ситуация ранее произошла в Уфе на парковке возле жилого дома. Яма образовалась в результате просадки грунта. Никто не пострадал, легковушку извлекли из-под асфальта с помощью спецтехники.