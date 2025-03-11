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13:33, 11 марта 2025Бывший СССР

Киев сообщил о цели атаки дронов ВСУ на Подмосковье

В СНБО Украины атаку дронов ВСУ на Подмосковье назвали сигналом России
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Массированные атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) беспилотниками по Подмосковью являются сигналом президенту России Владимиру Путину о необходимости прекращения огня в воздухе. Об этом заявил глава «Центра противодействия дезинформации» Андрей Коваленко со ссылкой на Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, передает «Страна.ua».

Издание отмечает, что сегодня делегация Украины встречается с представителями США в Саудовской Аравии, которым предложит свой план моратория на воздушные удары.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за ночь средствами противовоздушной обороны было сбито 74 беспилотника, которые летели на столицу. Беспилотники, которые пытались атаковать Москву, могли запускать из Черниговской, Сумской и Днепропетровской областей

До этого Министерство обороны России сообщило об уничтожении 91 дрона ВСУ над Подмосковьем. В ведомстве отметили, что 126 беспилотников были ликвидированы над Курской областью, 38 дронов — над Брянской областью, 25 устройств — над Белгородской областью, 22 дрона — над Рязанской областью, 10 беспилотников — над Калужской областью.

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