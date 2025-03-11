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21:01, 11 марта 2025Спорт

«Локомотив» вышел в полуфинал Пути регионов Кубка России

«Локомотив» победил «Динамо» из Махачкалы в 1/4 финала Пути регионов КР
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Московский «Локомотив» на выезде обыграл махачкалинское «Динамо» в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 11 марта, и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Максим Ненахов и Сергей Пиняев, у хозяев гол на счету Мохамеда Аззи. На 47-й минуте «Динамо» осталось в меньшинстве: за фол последней надежды был удален Сослан Кагермазов.

«Локомотив» вышел в полуфинал Пути регионов Кубка России. Своего соперника по этой стадии москвичи узнают позже.

Действующим обладателем Кубка России является петербургский «Зенит». Место проведения финала турнира в сезоне-2024/2025 пока не определено.

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